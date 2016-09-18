مصر تحرز برونزية الكرة الطائرة جلوس بفوزها على البرازيل بالالعاب البارالمبية بريو

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس المركز الثالث والميدالية البرونزية بتغلبه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو .

بهذه النتيجة حصد الفراعنة الميدالية البرونزية والمركز الثالث وحققت البرازيل المركز الرابع .

وجاءت نتائج الأشواط 28-26 و 29-31 و 19-25 و 25-22 و 15-13 بعد مباراة ماراثونية , وتفوق المنتخب المصري في النهاية رغم الجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة وقامت بتشجيع البرازيل بحرارة .

وبذلك تختتم مشاركة مصر في الالعاب البارالمبية بعد أن حققت 12 ميدالية منها 3 ذهب و 5 فضة و 4 برونز , ويقام في وقت لاحق حفل ختام الالعاب ويبدأ في السادسة مساء بتوقيت البرازيل الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة .

أ ش أ