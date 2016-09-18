مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 5 من المتلاعبين بأسعار كروت المحمول

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط 5 من بائعى كروت المحمول لبيعهم بأزيد من السعر المقرر.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الاسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث وتمكنت الحملة من ضبط " شحاته. س .م" 24 سنة مدير مسئول بسوبر ماركت مقيم ارض الجمعيات دائرة قسم ثالث وذلك لإمتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالاسواق حيث تم ضبط (11) كارت مختلف الفئات والشركات معه.

وتم ضبط " ابراهيم .م .إ " 23 سنة صاحب محل إتصالات الكائن بالمرحلة الثالثة بالشيخ زايد دائرة قسم ثالث والمقيم بذات العنوان وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط (7) كارت مختلف الفئات والشركات معه.

كما تم ضبط " مختار. ع. أ " 33 سنة صاحب كشك بشارع التحرير – دائرة قسم أول الاسماعيلية وذلك شارع العشرينى دائرة قسم ثان مقيم شارع البحرى ــ دائرة قسم ثان وذلك لإمتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالاسواق حيث تم ضبط ( 38) كارت مختلف الفئات والشركات معه.

وتم ضبط " ابراهيم .م. أ" 20 سنة صاحب محل موبيلات بارض الجمعيات – الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث والمقيم بذات العنوان وذلك لإمتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالاسواق حيث تم ضبط (17) كارت مختلف الفئات والشركات معه.

وتم ضبط " محمد. م .ع " 34 سنة صاحب محل إتصالات بارض الجمعيات – الشيخ زايد دائرة قسم ثالث والمقيم عرايشية مصر – دائرة قسم ثان الاسماعيلية وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط ( 23 ) كارت مختلف الفئات والشركات معه.

تحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.