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ولي العهد السعودي يرأس وفدا للجمعية العامة بالأمم المتحدة

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ولي العهد السعودي يرأس وفدا للجمعية العامة بالأمم المتحدة ولي العهد السعودي يرأس وفدا للجمعية العامة بالأمم المتحدة

الأمير محمد بن نايف

أعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, غادر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد لترؤس وفد المملكة للمشاركة في أعمال الدورة السنوية العادية الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء أن الوفد الرسمي المرافق لولي العهد يضم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

أ ش أ

 

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