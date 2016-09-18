ضبط 15 توك توك و 8 دراجات نارية بدون ترخيص وتحرير 20 مخالفة مرورية ببلقاس

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ، حملة مكبرة على التوك التوك والمركبات الغير مرخصة برئاسة اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينه بلقاس، بحضور النقيب محمد الشحات ضابط وحدة مرور بلقاس ومعهم قوة من الأمناء، و تم خلالها ضبط 8 دراجات نارية مخالفه بدون لوحات وترخيص، كما تم سحب 15 توكتوك مخالف بدون ترخيص كما تم عمل 20 مخالفه مروريه ، وتم حجز 2 سيارة مخالفه بدون ترخيص.

وتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه مخالفات فوريه وقد توعدت الأجهزة التنفيذية بأنه سوف يتم تكثيف الحملات المروريه على التوكتوك بدايه من 30-9-2016 حيث المهله المحددة للترخيص كما توعد رئيس المجلس بأنه سوف يتم تكثيف الحملات ليلا ونهارا على أصحاب التكاتك التى تحمل أطقم صوت وسماعات عالية وسوف يتم مصادرة طقم الصوت وتحرير محضر للبيئه.