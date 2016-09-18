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بالصور.. أمن الوادى الجديد يزيل محلات عشوائية بجوار سور مدرسة بالخارجة

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بالصور.. أمن الوادى الجديد يزيل محلات عشوائية بجوار سور مدرسة بالخارجة بالصور.. أمن الوادى الجديد يزيل محلات عشوائية بجوار سور مدرسة بالخارجة

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة صباح اليوم حملة إزالات مكبرة، يرافقها قوة أمنية من مديرية أمن الوادي الجديد، شملت  إزالة محلات تجارية مخالفة بسور مدرسة الوادي بنات الابتدائية بالخارجة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد للحفاظ على حق الدولة ومحاسبة المخالفين.

 

 

 

وقالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة إن قرارات إزالة المحلات المخالفة جاءت حفاظا على سلامة تلاميذ المدرسة، بالإضافة لإعاقتها عملية تطوير سور المدرسة المدرجة في خطة التطوير لعام 2015 / 2016 .

 

 

 

وأضافت أنه تم إخطار أصحاب المحال وإخلاء المحلات من أي بضائع ومنقولات بمعرفتهم،  مؤكدة على أن الوحدة المحلية سوف تنفذ حملات متكررة  في الفترة القادمة لإزاله التعديات على أملاك الدولة.

 


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