بالصور.. تكريم 55 معلما مثاليا و125 قيادة تعليمية بنقابة المعلمين بأسيوط

كرمت نقابة المعلمين بأسيوط 55 معلما مثاليا 125قيادة تعليمية، على مستوى المديرية والإدارات المختلفة، بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وهويدا الطماوى نقيب المعلمين بأسيوط، وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات والقيادات التعليمية بالمحافظة وأعضاء نقابة معلمى أسيوط.

وأكد وكيل الوزارة، فى كلمته خلال حفل التكريم، أن معلمى مصر المبدعين صناع الحياة وأصحاب التميز التربوى، هم قاطرة الخير والعلم لتحقيق الأهداف التربوية، مشيدا بدور المعلم فى النهوض بالعملية التعليمية

وأضاف وكيل الوزارة، أن المعلم هو حجر زاوية التقدم والرقى، مطالباً إياه بالوقوف بجانب الطلاب وأن يجعله بمكانة الابن لكى نصل لمنتج طيب، مشيراً إلى أن تنمية مصر وتطورها وتقدمها لا يأتى إلا بالتعليم وغرس القيم والمثل، مؤكداً على دور النقابة فى الوقوف بجانب المعلم.

وأشارت هويدا الطماوى، نقيب المعلمين بأسيوط، إلى أن تكريم المعلمين اليوم ما هو إلا تكريم رمزى، لأنهم يستحقون الكثير لأنهم تعودوا على العطاء، مؤكدة أن النقابة ليست حكرا على أحد، وأبوابها مفتوحة للجميع، لأن الهدف الأسمى هو تحقيق مصلحة المعلم.