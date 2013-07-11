بالصور: «الوطن» تكشف التفاصيل الكاملة لأحداث «نقطة ضعف»

جمال سليمان طبيب أسنان ثرى يرفض الزواج ويعشق العلاقات النسائية.. يكتشف أن شقيقته متزوجة عرفياً قبل أن يُتهم فى جريمة قتل

كتب : مهدى فتحى الخميس 11-07-2013 12:41

يختلف مسلسل «نقطة ضعف»، الذى يقوم ببطولته جمال سليمان، اختلافاً كبيراً عن كل الأعمال التى قدمها من قبل فى الدراما المصرية، والمسلسل تأليف شهيرة سلام وإخراج أحمد شفيق، ويشارك فى بطولته رانيا فريد شوقى وروچينا وهالة فاخر وسناء يوسف وفريال يوسف وفرح وناصر سيف ولقاء سويدان وريهام حجاج، وتم تصويره على مدى ثلاثة شهور فى فيلا فى السادس من أكتوبر والمنصورية ومصر الجديدة وفى إسطبل للخيول وأحد الفنادق. والمسلسل رغم إطاره الرومانسى، يحمل أحداثاً ساخنة ومفاجآت تنفرد «الوطن» بالكشف عنها. المسلسل تدور أحداثه حول شخصية طبيب الأسنان الثرى عمر الشناوى، وهى الشخصية التى يجسدها جمال سليمان، وهو يعيش داخل فيلا مع شقيقته الكبرى، هالة فاخر، والصغرى، روچينا. ورغم أنه فى نهاية الخمسينيات من عمره فإنه لم يتزوج، وذلك لعشقه لإقامة العلاقات النسائية التى لا تنتهى، وتنطلق أحداث العمل مع محاولة شقيقته الكبرى إقناعه بالزواج من فتاة شابة تعمل معها، وتجسد دورها فريال يوسف، ويبدى «عمر» موافقة مبدئية على التفكير فى الأمر بعد أن يتعرف على هذه الفتاة بشكل جيد، وفى نفس الوقت يرتبط بعلاقة جديدة مع مطربة شابة تغنى فى أحد الفنادق، وتجسد دورها سناء يوسف، وفجأة تظهر فى الأحداث شخصية «ليلى» التى تجسد دورها رانيا فريد شوقى، والتى كانت مرتبطة معه بقصة حب قوية منذ عشرين عاماً، وقبل خطبتهما اكتشفت أنه على علاقة بفتاة أخرى فتركته وتزوجت من شخص آخر، وأنجبت منه فتاة أصبحت الآن فى مرحلة الدراسة الجامعية وتجسد دورها ريهام حجاج، وتظهر «ليلى» فى الأحداث وهى تعانى من مشاكل مع زوجها تؤدى إلى الانفصال لتلتقى من جديد مع «عمر» الذى يسعى بكل طاقته لإعادة علاقته بها واسترجاع حبهما القديم، لأنه من داخله يشعر أنها الإنسانة الوحيدة التى أحبها بشكل حقيقى، فيتقرب منها ومن ابنتها ويحاول إقامة علاقة قوية مع ابنتها، وأثناء هذا يفاجأ «عمر» بأن شقيقته الصغرى، التى تجسد دورها روچينا، متزوجة عرفياً فى السر من صديقه المحامى والمتزوج من أخرى بشكل معلن، فيصيبه هذا الأمر بصدمة شديدة، وتحدث مواجهة ساخنة بينه وبين شقيقته وصديقه، ويسعى «عمر» لإنهاء هذه المشكلة بأى شكل فيقنع صديقه المحامى بالزواج من شقيقته بشكل رسمى، ويوافق على هذا وبعد فترة قصيرة ينفصل عنها، وتتصاعد الأحداث الدرامية فى العمل بعد أن يشعر أنه لم يعد يحب «ليلى» كما كان يحبها من قبل، وإنما يكتشف أنه أصبح يحب ابنتها وتعترف له هى أيضاً بأنها تحبه، وتطورت علاقتهما دون أن تشعر بها ليلى، لتتصاعد الأحداث من جديد عندما تُقتل المطربة الشابة التى كان يرتبط عمر بعلاقة معها، ويتم اتهامه بقتلها بسبب المشاكل التى نشبت بينهما، بعد أن قرر إنهاء علاقته بها ويتم القبض عليه وحبسه، وعقب ذلك تعترف ابنة ليلى لها بعلاقتها مع عمر، وأنها كانت موجودة معه فى الوقت الذى وقعت فيه جريمة قتل هذه المطربة، ورغم صدمة ليلى من هذا الاعتراف وعلاقة ابنتها مع عمر فإنها تصطحبها للنيابة للإدلاء بأقوالها وإنقاذ عمر من السجن، وبالفعل يتم الإفراج عنه، وعقب هذا ينهى «عمر» علاقته مع ابنة «ليلى» ويعيد حساباته من جديد فى كل ما يخص حياته.