القبض على شخص قتل والده في كلباء

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شخص من الجنسية الباكستانية قام بالاعتداء على والده باستخدام"سكين" وقد تسبب له بإصابات بليغة استدعت دخوله الى غرفة العناية المكثفة، وتوفي فيما بعد متأثراً بإصابته.

وكانت غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل تلقت بلاغاً من مستشفى كلباء في تمام الساعة 12:5 من صباح اليوم الأحد الموافق 18سبتمبر2016 يفيد بوصول شخص مصاب بإصابات بليغة نتيجة تعرضه لطعنه نافذة في الصدر، وعليه إنتقل على الفور فريق من فرع التحريات والمباحث الجنائية بمركز شرطة كلباء الشامل، ومسرح الجريمة، إلى المستشفى للتعرف إلى التفاصيل الأولية للحادثة، وتبين من خلال الاستدلالات أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأبنه (أ.ش) البالغ من العمر 36 سنة، في مقر سكنه، نتيجة خلافات شخصية، قام على أثرها بطعن والده بسكين حاد في صدره، أدخله غرفة العناية المركزة، ومن ثم الهروب بعد إرتكاب جريمته إلى جهة غير معلومة، فيما توفي والده، بعد محاولات عدة لإسعافه وإنقاذه في غرفة العناية المركزة.

وعليه باشر الفريق عمله، في البحث والتحري عن الجنائي، وفي غضون ساعة واحدة فقط من إرتكاب جريمته، قام الفريق من تحديد موقعه، والقبض عليه.