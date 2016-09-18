هزاع بن زايد يتفقد مدرسة البطين و"أبوظبي التقني"

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بجولة تفقدية في مدرسة البطين للبنين الحلقة الأولى بأبوظبي اطلع خلالها على سير العملية التعليمية في المدرسة وتعرّف من القيمين عليها بعد لقائه بالطلبة على أبرز الممارسات والمبادرات التعليمية لاسيما مع عودة الطلبة إلى أجواء الدراسة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان "إن التنمية تقوم على ركيزتين أساسيتين هما العلوم والفنون وعلى التعليم أن لا يهمل العناية بهما ويكرس أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال فإذا كانت التقنية تسهم في دفع عجلة التطوير إلى الأمام فإن الفنون بما في ذلك الموسيقى هي مرآة للمشاعر الإنسانية وذاكرتها الحية".

وأضاف سموه "ومثلما ندعو التعليم إلى العناية بالعلوم والآداب فإننا ندعوه أيضا إلى العناية باللغات وإكساب الطلبة المهارات الأساسية التي تجعلهم قادرين على التعبير عن أنفسهم بتمكن وثقة ذلك لأن من لا يجيد لغته ليس بإمكانه إجادة التفكير الخلاق".

وتابع سموه "بعد عودة الطلبة إلى المدارس العودة الميمونة يحدوهم في ذلك محبة العلم والشوق للقاء بعضهم بعضا فإن من المهم في هذه المرحلة العمل على إطلاق المبادرات التي تجعل من المدرسة عنصراً جاذباً وتجعل المحتوى التعليمي مشوّقاً ولعل ذلك لن يتحقق دون تطوير الموارد البشرية وتأهيلها وفق أحدث المعايير والعمل في الوقت نفسه على تجسير العلاقات بالأسرة".

وختم سموه بالقول " إنه من المهم أيضا إيلاء الاهتمام اللازم بالرياضة والتربية الصحية فكلاهما رافد أساسي في تشكيل شخصية الطلبة وصقلها كما أن الرياضة تساهم إسهاماً كبيراً في توفير المناخ النفسي والعقلي المناسب للطلبة بما ييسر عليهم عملية التحصيل العلمي".

وكان سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدأ الزيارة بتفقد مجموعة من الفصول الدراسية في مدرسة البطين تضمنت فصل الموسيقى حيث عزف الطلاب السلام الوطني وزار بعدها فصل اللغة العربية وفصل اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الفصل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المدرسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وسعادة محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم والسيدة موزة راشد المهيري مديرة المدرسة.

ثم اطلع سموه من مديرة المدرسة على موجز واف عن إدارة المدرسة ومرافقها الخدمية وواقع الأداء التعليمي وجهود الهيئة التدريسية في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة وإلى أبرز الإنجازات والتحديات في التحصيل الدراسي خاصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة متوقفاً سموه عند الجهود المبذولة في هذا الشأن وما يتصل بخدمة الملف الصحي للطلبة ..وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين المدرسة ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إزالة كافة التحديات ووضع الحلول الناجعة لتطوير العملية التعليمية من خلال وضع البرامج التدريبية اللازمة للهيئة التدريسية من أجل تحقيق الرؤية التعليمية لمجلس أبوظبي للتعليم.

وفي ختام الجولة أعربت مديرة المدرسة موزة راشد المهيري نيابة عن هيئة التدريس والعاملين فى المدرسة عن خالص شكرها وبالغ تقديرها إلى سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤكدة بأن هذه الزيارة تعطي الحافز لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة من أجل بلوغ أعلى المراتب العلمية والتعليمية.

بعدها توجه سموه إلى مجمع زايد التعليمي التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني يرافقه معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي حيث كان في استقبال سموه سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية وعدد من المسؤولين.

وخلال الجولة التقى سموه مع المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية والطالبات واطلع منهم على مختلف منشآت المجمع مختبراته ومرافقه والذي يضم ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية فرعي الطالبات والبرامج اللاصفية ومنها أندية تعليم اللغة اليابانية والفنون والقراءة والريبوتات والمسابقات والتقنيات وأدوات التعليم المستخدمة لرفد المستوى العلمي والعملي داعياً سموه الى مضاعفة الجهود بأفضل الممارسات التعليمية الحديثة للتشجيع على حب المبادرة والإبداع والابتكار والعناية بالطلبة المتفوقين لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الخطة الاسترتيجية للدولة 2021 ورؤية أبوظبي 2030.

كما شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الجولة عرضاً حول الملامح الرئيسية للخطة الإستراتيجية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 2016-2020 المنبثقة من رؤية أبوظبي 2030 بمشاركة كافة المؤسسات الجامعية والثانوية التابعة له ومنها كلية فاطمة للعلوم الصحية وبوليتكنيك أبوظبي وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية ومركز التعليم والتطوير المهني.

وحثّ سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي على ضرورة مواصلة الجهود التعليمية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية عند وضع المبادرات التعليمية والبرامج التدريبية التقنية منها والفنية جنباً إلى جنب تطوير مهارات الموارد البشرية وتأهيل المتدربين فنياً ومهنياً بما يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم.

وفي الختام أعرب سعادة مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن شكره وتقديره البالغين وجميع العاملين بالمركز للزيارة التفقدية التي قام بها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مؤكداً أنها ستزيدهم إصراراً على مواصلة بذل الجهود التطويرية سعياً إلى تحقيق الريادة في المخرجات ذات التنافسة العالمية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والصناعية وبما يحقق طموحات القيادة الحكيمة.