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بالفيديو - تشيلسي جديد يا مورينيو؟ بدلاء واتفورد يسقطون مانشستر يونايتد

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بالفيديو - تشيلسي جديد يا مورينيو؟ بدلاء واتفورد يسقطون مانشستر يونايتد بالفيديو - تشيلسي جديد يا مورينيو؟ بدلاء واتفورد يسقطون مانشستر يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد السقوط بالخسارة أمام واتفورد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان يونايتد قد خسر من مانشستر سيتي في الدربي بالجولة الرابعة بنتيجة 2-1، ثم خسر من فاينورد بنتيجة 1-0 بأولى جولاته بدور المجموعات بالدوري الأوروبي قبل أن يخسر مجددا من واتفورد يوم الأحد.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حينما خسر جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 3 مباريات متتالية، وكان مدربا لتشيلسي في تلك الفترة وخسر من أندية ليفربول في الكأس، وبلاكبيرن ونيوكاسل بالدوري.

وافتتح إيتيان كابوي التسجيل لواتفورد في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد للشياطين الحمر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وسجل خوان كاميلو زونيجا الهدف الثاني لواتفورد فور مشاركته كبديل، ثم تسبب مروان فلايني في ركلة جزاء بعد عرقلة إسحاق ساكسيس الذي شارك كبديل أيضا، ليسكنها تروي ديني مرمى دي خيا في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع واتفورد رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 9 نقاط في المركز السادس.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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