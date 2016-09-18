ستوك سيتي لـ في الجول: لهذا السبب لم يدخل رمضان قائمة ستوك ضد كريستال بالاس

غاب رمضان صبحي عن قائمة ستوك سيتي التي ستواجه كريستال بالاس يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من سفره مع الفريق.

واتجه FilGoal.com لسؤال فريزر نيكولسون المتحدث الرسمي باسم ستوك سيتي حول غياب اللاعب الدولي المصري عن التشكيل.

ورد نيكولسون "السبب يأتي من المدرب لأنه اتجه لتواجد خبرات أكثر سواء في الملعب أو على مقاعد البدلاء، رمضان بخير وسافر معنا لكن الخبرة حسمت اختيارات هيوز".

وعن إمكانية مشاركته في الكأس ضد هال سيتي أجاب "آمل ذلك، أنا واثق جدا من أن مارك هيوز مدرب الفريق سيفكر بالدفع به".

وسأل FilGoal.com نيكولسون حول مدى رضا المدرب عن رمضان فجاءت الإجابة "المدرب سعيد بما يراه منه في التدريبات".

وأتم نيكولسون حديثه حول البداية السيئة لستوك في الدوري قائلا:"لقد لعبنا ضد خصوم أقوياء ولم نكن نقدم أداء قويا بالشكل الكافي كما أراد المدرب".

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ20 حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 4 جولات برصيد نقطة وحيدة.