شرطة التموين تضبط 656 اسطوانة بوتاجاز و2 طن أرز مدعم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (19) قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 9780 لتر بنزين وسولار، 656 إسطوانة بوتاجاز و60 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت 900 كيلو جرام، وقضيتين فى الاتجار غير المشروع فى الأرز بمضبوطات بلغت 2,190 طن.

وضبطت أجهزة الأمن بإشراف اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية، لشرطة التموين 7 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و33 قضية فى مجال الغش التجارى و14 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 1,065طن و22 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 1566 علبة سجائر، و 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر و190 قضية فى مجالات "المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".