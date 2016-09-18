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الحبس 6 سنوات لإكرامى الصباغ و3 سنوات لشقيقته بتهمة النصب على مواطنين

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الحبس 6 سنوات لإكرامى الصباغ و3 سنوات لشقيقته بتهمة النصب على مواطنين الحبس 6 سنوات لإكرامى الصباغ و3 سنوات لشقيقته بتهمة النصب على مواطنين

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الأحد، بمعاقبة رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، وشقيقته شرين الصباغ، بالحبس 3 سنوات لكل منهما فى اتهامهما بالنصب على المواطنين، كما قضت المحكمة على إكرامي الصباغ فى قضية أخرى بالحبس 3 سنوات.

 

كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن شركة أونست قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.


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