القبض على مجند شرطة وراء سرقة سلاح ميرى من ضابط أثناء خدمته بالجمالية

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على مجند شرطة غافل ضابط مشرف خدمات مسجد الحسين وسرق سلاحه الميرى، حرر محضرا بالواقعة، وأمر المستشار أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية، بحبس المجند 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان الرائد إيهاب هاشم والنقيب إسلام الإمام معاونا مباحث قسم شرطة الجمالية، قدد تمكنا من كشف واقعة تعرض العميد أسامة مشرف الخدمات بمسجد الحسين بسرقة سلاحه النارى الميرى "طبنجة".

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "على س" مجند شرطة غافل عميد الشرطة أثناء خدمته وسرق سلاحه الميرى من مكتبه فى ساعة متأخرة من الليل عقب تفقد عميد الشرطة خدمة تأمين مسجد الحسين بالجمالية، وتم القبض على المتهم، وباشر المستشار أحمد حسن التحقيق معه، وتم تسليم السلاح لضابط الشرطة، وأمرت النيابة بحبس المتهم.