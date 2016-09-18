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حبس صاحب شركة للاستثمار العقارى 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

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حبس صاحب شركة للاستثمار العقارى 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين حبس صاحب شركة للاستثمار العقارى 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء الدين ومصطفى رشدى، اليوم الأحد، بمعاقبة رجل الأعمال، هشام عبد الراضى، الشهير بـ"هشام البارودى" صاحب شركة يليان للاستثمار العقارى، بالحبس 3 سنوات فى القضية رقم 9079 لسنة 2013 لاتهامه بالنصب على المواطنين.

 

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن شركة يليان أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالمحافظات وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.

 

 

 

 

 


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