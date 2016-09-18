ضبط 19من أصحاب محلات الاتصالات لبيعهم كروت الشحن بأزيد من سعرها بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بأسيوط من ضبط 19 شخصا من أصحاب محال الاتصالات لبيعهم كروت الشحن بأسعار أزيد من سعرها والتحفظ على 1353 كارت اتصالات مختلفة الأنواع .

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من العقيد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين بأسيوط يفيد تمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية من ضبط "م ج ا " صاحب مكتبة " ن .ا "وذلك لامتناعه عن بيع كروت الشحن وضبط بالمكتبة 157 كارت شحن فئة العشرة جنيهات مختلفةة الأنواع و233 كارت شحن فئة الجنيه ونصف مختلفةة الأنواع و126 كارت شحن فئة الثلاثة جنيهات مختلفةة الأنواع و2 كارت شحن فئة الخمسة وعشرون جنيها وكارت شحن فئة الخمسة عشر جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة .

وضبط " م .م .م " ومقيم شارع سيتى صاحب محل اتصالات " ع .ا "وذلك لبيعه كرت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه وضبط لديه 246 كارت شحن فئة العشر جنيهات مختلفةة الأنواع و116 كارت شحن فئة الثلاثة جنيهات مختلفة الانواع و184 كارت شحن فئة الجنيه ونصف مختلفة الأنواع وكارت شحن فئة المائة جنيه و17 كارت شحن فئة الخمسون جنيها و28 كارت شحن فئة الخمسة وعشرون جنيها و28 كارت شحن فئة الخمسة عشر جنيها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

وضبط "م. ك .ع " ومقيم مساكن نزلة عبد اللاه ثان أسيوط صاحب محل اتصالات "س . ا" الكائن ميدان المحطة أول أسيوط، وذلك لامتناعه عن بيع كروت الشحن وضبط لديه 113 كارت شحن فئة العشرة جنيهات مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة .

كما ضبطت "م .ا .ح " ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كرت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه وضبط لديه 101 كارت شحن فئة العشرة جنيهات مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وضبط " م .ج .ع "ومقيم المجذوب أول أسيوط صاحب محل " م .ت " الكائن ميدان المحطة أول أسيوط وذلك لبيعه كرت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه.

وتم ضبط " ا. م .ا " ومقيم بندر ابنوب صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه و" ح .ع .ا " مواليد ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه وضبط " ا .ع .م " ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه ، "م .م .غ "ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه، و" م .ع . ا "ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه .

وتمكنت من ضبط "ع .ع .ع " ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه، و" ا .ع .ا " ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه، وضبط " ا .ز .ع " ومقيم بندر الساحل صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه، وضبط " ا .م .ر " ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه، و" ا . ح .ع" ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه .

وكذلك ضبطت "م .ع .ع "ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه، و" هـ . س. س " ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه، وضبط " م .م .م "ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بأزيد من السعر بمقدار 2 جنيه، و" م .م .ع " ومقيم بندر ديروط صاحب محل اتصالات وذلك لبيعه كارت شحن بازيد من السعر بمقدار 2 جنيه، تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.