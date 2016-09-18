بالصور.. ورم نادر يحرم عروسا من عش الزوجية قبل يوم من الزفاف ببريطانيا

بسبب التطور السريع لورم نادر فى المخ وقلة الأبحاث حوله توفيت "آنا سوبى" من مقاطعة "دورهام" فى شمال إنجلترا، 25 سنة، قبل زفافها موعد حفل زفافها بيوم واحد.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" رحلتها مع المرض، حيث كشف الأطباء سبب وفاة "آنا" هو إصابتها بورم نادر فى المخ كان من المفترض أن يسيطر عليه الأطباء لتعيش "آنا" عدة سنوات، ولكن تطور الورم السريع وندرة الأبحاث حوله وصلها لطريق الموت فى وقت سريع.

قال خطيبها "أندى بيل": "اكتشفنا مرض "آنا" قبل حفل زفافنا بيوم بعد تعبها الشديد، وهو ما جعلنا نؤجل الحفل قليلا وبعد الفحوصات أخبرنا الأطباء أن الورم الذى أصيب "آنا" من الأنواع النادرة التى لم تنتشر ولم يتم إجراء أبحاث كثيرة حوله".

وتابع: "صدمة المرض لم تؤثر على الحالة النفسية لـ"آنا" بل أخذت حياتها شكلا أكثر مرحا من خلال زيارة الجمعيات الخيرية التى تساعد مرضى السرطان وجمع التبرعات لهم وعمل رحلات ترفيهية لتخفيف آلامهم".

وأشار إلى أنه كان يريد أن يتزوج من "آنا" لو لعدة ساعات أو يوم واحد ولكن سرعة تطور المرض لم تمهلنا لتحقيق ما نرغب فيه، وأضاف: "قبل ساعات من وفاتها نقلت "آنا" إلى منزلها لتتوفى وسط أسرتها وأصدقائها فى هدوء شديد".