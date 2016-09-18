صور.. سبأ طارق تقدم «التصميم الأفضل».. وتبهر هيفاء وهبي في «Project Runway ME»

أكدت الفنانة هيفاء وهبي – ضيف شرف – وعضو لجنة التحكيم بأولى حلقات برنامج “Project Runway ME”، إعجابها بالتصميم الذي قدمته الفائزة العراقية سبأ طارق.

وحصدت سبأ أفضل تصميم، بعد تنافسها مساء أمس السبت مع 14 مشتركًا، في الابتكار والتصميم، فيما تكونت لجنة التحكيم من المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، عارضة الأزياء التونسية الإيطالية عفاف جنيفان، والضيفة النجمة هيفاء وهبي.

وتجمع المشتركون لتلقّي التحدي الأول، والذي تضمن 15 قطعة من القماش تناثرت على الأرض لتطلب هيفا من كل مشترك التقاط أحد الألوان التي يجدها مناسبة لتصميم سترتديه بنفسها في ختام الحلقة، وذلك قبل أن يُطلب من المشتركين إضافة لون آخر من الملابس على قطعة القماش الأصلية، فيما استمر فارس الشهري بإعطاء ملاحظاته وتوجيهاته للمشتركين بين الحين والآخر.

وتم عرض التصاميم أمام لجنة التحكيم – بعد اكتمال العمل – فطلبت مقدمة البرنامج جيسيكا قهواتي، من ستة مشتركين البقاء على المسرح وهم :” سبأ، عيسى، تغريد، عاليا، آمنة، وإلهام”، بينما ضمن المشتركون الباقون تأهّلهم إلى الحلقة المقبلة.

وأُعلن – من بين هذه الأسماء الستة – صاحبة أفضل تصميم وهي سبأ طارق، حيث اتفقت لجنة التحكيم على رقي التصميم، واعتبر إيلي صعب بأن حسّها مرهف وذوقها مهذب، وأشادت عفاف جنيفان بالأسلوب الجيد الذي أدخلت فيه الألوان على تصميمها، وبدورها أثنت هيفاء وهبي على العصرية في مزج الألوان بطريقة متناغمة.

يذكر أن المنافسة ستتواصل أسبوعيًا بين المشتركين، ليصل أربعة منهم فقط إلى المرحلة النهائية، ويحصلوا على فرصة تقديم مجموعة كاملة في عرض مباشر أمام الجمهور في “حي دبي للتصميم” (Dubai Design District d3) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يحصل الفائز على مساحة إبداعية خاصة للتصميم لمدة سنة وعضوية سنة كاملة في “مجلس دبي للتصميم والأزياء”، فضلًا عن جائزة قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من “Maybelline New York” لإنتاج أول عرض أزياء خاص بالفائز، بالإضافة إلى عرض التصميم الرابح على غلاف العدد الصادر في يناير من مجلة “Harper bazaar Arabia magazine”.