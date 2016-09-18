مد فترة التقديم لمسابقة الصوت الذهبي حتي الخامس من أكتوبر‎

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن مد فترة التقديم لمسابقة الغناء العربي لأفضل صوت في مصر “الصوت الذهبي” حتي الخامس من أكتوبر المقبل.

وأوضحت نيفين الكيلاني، أن صندوق التنمية الثقافية يكتشف المواهب الفنية المختلفة، من خلال مراكز الإبداع التابعة للصندوق، وتأتي مسابقة الصوت الذهبي واحدة من أنشطة صندوق التنمية الثقافية التي تهدف الي توصيل الثقافة ورعاية الإبداع، وأضافت أن مد فترة التقديم للمسابقة جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للإشتراك.

يذكر أن مسابقة الصوت الذهبي تشترط ألا يقل سن المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن ثلاثين، وأن يقدم المتاسبق أحد أعمال الموسيقي العربية في المرحلة الأولي، وفي المرحلة الثانية يقدم طقطوقة أو موشح أو مونولوج بالإضافة إلى قصيدة أو دور.

أما الجوائز فيحصل الفائز الأول علي عشرة آلاف جنية بالاضافة لأوسكار وشهادة تقدير، الجائزة الثانية سبعة ىلاف جنية وشهادة تقدير وميدالية، الجائزة الثالثة خمسة آلاف جنية وشهادة تقدير وميدالية، الجائزة الرابعة والخامسة شهادة تقدير وميدالية، كما يمنح الفائزين منحة للدراسة ببيت الغناء العربي لمدة ستة أشهر يحصل بعدها الدارس علي شهادة تخرج.

جدير بالذكر أن استمارات الاشتراك متوافرة بمقر صندوق التنمية الثقافية، بأرض الأوبرا، وأيضًا منفذ بيع المجلس الأعلى للثقافة التابع للصندوق.