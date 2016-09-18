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الأثنين والثلاثاء.. قصص نجاح «صنع في مصر» في صاحبة السعادة

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الأثنين والثلاثاء.. قصص نجاح «صنع في مصر» في صاحبة السعادة الأثنين والثلاثاء.. قصص نجاح «صنع في مصر» في صاحبة السعادة

ارشيفية

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية، إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي ، كل من اللواء هاني مدحت وإيهاب حسن وإسلام حامد وشكري حماد وياسمين الورداني وأحمد شعبان وأمال السيد وشكري حماد وعمر محمد عمر وفؤاد حنيش وشوقي أبو الخير، ونهله سليمان في حلقة من جزئين تحت عنوان “صنع فى ” وذلك يومي الأثنين والثلاثاء الأسبوع الحالى، في تمام الحادية عشر مساءً.

وتدور الحلقة حول عندما يصيبك اليأس وتشعر أنك من بدون هدف ولا يوجد لديك مال ولا يوجد عمل كما أن راتبك قليل، فهذه أزمات تمر على كل شباب العاصمة والمدن الكبيرة، وتجعلهم يحسون أنهم لا يجدون أنفسهم هنا ليفكروا في البحث والحرب والهروب بل والهجرة غير الشرعية ويتصورون أن البلد لا تستحق كفاءة وأن ظروفك “منيلة” ولا يوجد عمل.

وتقدم الحلقة في جزئيها نماذج، بدأت من الصفر حتى أصبحوا رجال أعمال مليارديرات، ونماذج أخرى لقرى كاملة حاربت كل الأفكار التي يفكر فيها الشباب.

وتوضح الحلقة،  كيف أن قرية كلها وجدت نفسها، ووجدت الطريقة التي تصل بها إلى الرقم “صفر” في البطالية، وذلك عن طريق العزيمة والحب، وعن طريق أيضًا الحرب للوصول للهدف.

ويؤكد الضيوف أن صناعة النفس في بلدهم، طعمها أفضل بكثير من الجري والهرب لغسل الصحون ومحاولة، أن يصل كل شاب إلى”همام في أمستردام” أو أحمد زكي في النمر الأسود، أو أي نموذج يعتقد الشاب أنه سيصل له لو سافر للخارج، لتبين الحلقة كيف أن ضيوفها أصبحوا شباب ورجال، يعملون بجد لخدمة البلد والمكسب أيضًا.

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