اعتني بفرشاة مكياجك لتعيش معك طويلاً

تعتبر فرشاة المكياج من أهمّ الأدوات التي يجب الحفاظ على نظافتها باستمرار، لأنّ إهمال نظافتها قد يسبّب لك الكثير من المشكلات التي يصعب التخلّص منها في بشرتك؛ لذا عليك الحفاظ على نظافة فرشاة مكياجك وتنظيفها باستمرار بمعدّل مرّة أسبوعياً على الأقلّ.

إليك سيدتي بعض الطرق المختلفة للعناية بفرشاة مكياجك بسهولة وسرعة:

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1.الماء والشامبو: إنّ أفضل وأسهل طريقة لتنظيف فرشاة مكياجك تتمّ باستخدام الماء وشامبو الأطفال؛ كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من الشامبو الخاص بالأطفال و4 ملاعق من الماء الفاتر، ثم تدليك فرشاة مكياجك بها. قومي بوضع قطرة من المطهّر على راحة يديك، ودلّكي فرشاة المكياج بها جيداً، وأخيراً اغسلي الفرشاة بالماء، واتركيها حتى تجفّ قبل استخدامها على بشرتك.

2. سائل تنظيف الأطباق: هذه الطريقة ملائمة لتنظيف إسفنجة البودرة أو كريم الأساس، إلى جانب كونها ناجعة في التخلّص من طبقات السيليكون والزيوت المتراكمة على الإسفنجة. ستتمكنين بالتالي من الحفاظ على نضارة بشرتك وحمايتها، خصوصاً إذا خففت من سائل الأطباق بالماء، ونقعت الإسفنجة به لبضع دقائق. وفي النهاية، اغسليها جيّداً بالماء، واضغطي عليها قليلاً للتخلّص من الماء مع تجنّب عصرها حتى لا تتقطع.

3.طرق التخزين: قومي بتخزين الفرش الخاصّة بك بعيداً عن الرطوبة حتى لا تتراكم البكتيريا الضارّة عليها وتنتقل إلى بشرتك. وعليك الحفاظ على إبعاد فرشاة مكياجك عن دورة المياه؛ لأنها مليئة بالرطوبة والبكتيريا التي قد تسبّب لك الكثير من المشاكل إذا انتقلت إلى بشرتك.