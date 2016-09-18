من نيويورك تسريحات سهلة التنفيذ في المنزل

انتشرت ابتكارات جديدة لتسريح الشعر في أسبوع الموضة في نيويورك، وتكاثرت الأشكال الغريبة في اعتماد رفعة الكعكة، بالإضافة إلى الاكسسوارات المبتكرة المصنوعة على شكل أحزمة أو باقات ورود. كذلك شهدنا عودة قوية للشعر المجعّد الكثيف. واكتملت غرائب العروض بالشعر الرطب المسرّح بالجل. إذا كنت تحبّين أن تكوني السبّاقة في تجربة أجدد صيحات الشعر، فتابعي هذا الموضوع، واكتشفي خطوات تسريح شعرك من وحي أسبوع الموضة في نيويورك.

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كريستيان سيرانو CHRISTIAN SIRIANO وموضة الشعر الرطب المسرّح بالجلْ:

ضعي الزيت على الشعر الرطب، ثمّ استخدمي المجفف مباشرة لتنشيف الشعر. افصلي شعرك عند الوسط، وسرّيحيه نحو الخلف. استخدمي المملّس بالبكرة الثلاثية لصنع التموّجات من منتصف الشعر حتى أسفله، ولا تنسي استخدام الرذاذ لتثبيت التسريحة.

أليس + أوليفيا ALICE + OLIVIA وابتكار جديد في عالم الضفائر الفضفاضة:

للحصول على هذه التسريحة التي نفذتها مصففة الشعر جيني سيفو Jeanie Syfu، ابدئي بتطبيق الكثير من الموس عند الجذور لتعزيز حجم الشعر، ثمّ استخدمي المجفف لتجفيف الشعر بطريقة فضفاضة. اقسمي الشعر إلى قسمين، وشكّلي ضفيرة من الأسفل على طريقة ذيل السمكة من كلّ جانب. ثبّتيها باستخدام الأشرطة المطاطيّة، وتأكّدي من أن تكون الضفيرة فضفاضة في كلا الجانبين.

براندون ماكسويل BRANDON MAXWELL وأجدد ربطات ذيل الحصان:

هذه التسريحة هي الأحبّ إلى قلب كلّ الفتيات. للحصول على ذيل الحصان العالي هذا، عليك استخدام الفرشاة لشد شعرك إلى الأعلى لإنشاء ذيل الحصان ولتثبيته باستخدام اثنين من الأشرطة المطاطية، واحدة فوق الأخرى. استخدمي مملّس الشعر المسطّح لتمليس ذيل الحصان، وقومي بإخفاء الأشرطة المطاطية باستخدام شريط من الجلد، ولا تنسي استخدام الرذاذ لتثبيت الشعر.

توم برووني THOM BROWNE والشعر المجعّد بحجم إضافي:

ابتكر مصفف الشعر جيمي بول Jimmy Paul تسريحة شعر جديدة ومميزة. للحصول عليها، افصلي جزءاً من شعرك في الوسط، ثمّ رشّي الرذاذ لزيادة الحجم عند الجذور. استخدمي مملّس الشعر المبروم الصغير للفّ شعرك من المنتصف نحو الأسفل. سرّحي شعرك باستخدام أصابعك، ولا تنسي المثبت لتثبيت الشعر.