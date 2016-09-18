للأمهات الجدد: احذرن التسرع بشراء هذه المستلزمات بكثرة

أن تكوني أماً لأول مرة تجربة فريدة من نوعها ولديها طابع خاص، فلا شيء يمكنه أن يضاهي تلك التجربة بتفاصيلها المشوقة بداية من مراحل الحمل الأولى وانتهاء إلى حمل طفلك في يدك لأول مرة، وواجبك كأم يدفعك إلى التجهيز والتحضير لاستقبال مولودك الأول، لذلك تحرص الكثيرات دائماً على تحضير مستلزمات المولود قبل ولادته، ولكن قبل التسرع وشراء تلك المستلزمات، عليك الحذر بعض الشيء، وأن تختاري بعناية ما يناسب طفلك، وذلك حتى لا تقعي في فخ شراء أشياء ليس لها جدوى وقد لا تستخدمينها سوى مرة واحدة فقط.

لذلك نلقي الضوء في ما يلي على بعض الأخطاء التي تقع فيها الأمهات عند شراء مستلزمات الطفل الأول:



الملابس: عند شرائك ملابس مولودك عليك مراعاة بعض النقاط الهامة، منها:

1- مقاس طفلك سوف يتغير سريعاً في الأسابيع الأولى من الولادة، لذلك لا تكثري من شراء ملابس حديثي الولادة.

2- عليك مراعاة حالة الطقس عند ولادة طفلك كي لا تقومي بشراء ملابس لا تناسب تلك الفترة.

3- قد تكون بشرة طفلك حساسة بعض الشيء من بعض المنسوجات، لذا تجنبي شراء نوع واحد.

4- لا تقومي بشراء ملابس رسمية لحديثي الولادة، فهي عديمة الجدوى في تلك الفترة.

الأحذية: جميعنا نحب تلك الأقدام الصغيرة الناعمة ومداعبتها والحرص على العناية بها، ولكن سوف تتفاجئين بمدى نمو قدم طفلك سريعاً، لذا لا تقومي بشراء العديد من الأحذية، واكتفي بزوج أو اثنين، كذلك الحال في شراء الجوارب لا تتسرعي في شراء العديد منها، وتجنبي شراء الأحذية ذات الأربطة كي لا ترهقي نفسك في عقدها كل مرة.

مستلزمات الطعام: طعام طفلك وصحته غايتك الأولى، ولكن عليك مراعاة ما يلي:

1- لا تقومي بشراء العديد من الرضاعات، فقد لا تحتاجينها في البداية، واكتفي بواحدة أو اثنتين.

2- لن تحتاجي إلى الملاعق وعلب الطعام حتى الشهر الرابع، لذلك وفري نقودك لما هو أهم.

3- إذا أردتِ شراء أحد الألبان الصناعية، لا تقومي شراء كمية كبيرة حتى تتأكدي من تقبل طفلك له.

4- الأكواب ليست لها أهمية في الوقت الحالي، فلا ترهقي نفسك في الشراء.

مستلزمات العناية والاستحمام: من أجمل اللحظات عندما تقومين بوضع المياه على ذلك الجسد الرقيق وعنايته، ولكن بعض الكريمات والزيوت قد يكون لها أثر سيئ على جسد طفلك، فلا تكثري من شرائها، وقد تكون لدى طفلك حساسية من بعض أنواع الحافظات الشهيرة، فلا تتسرعي بشراء كميات منها، ولا تقومي بشراء صابون أو شامبو لطفلك قبل استشارة الطبيب عن الأنسب له.



الألعاب: من الممتع مشاهدة طفلك وهو يقوم باللعب واللهو، ولكن احذري الأمور التالية:

1- لا تقومي بشراء الألعاب لا تناسب تلك الفترة من العمر، فهي هدر للمال وخطر على الطفل.

2- بالتأكيد لن يقوم باللعب بسيارة أو بدمية، فلا حاجة لك لشرائها الآن.

3- احذري من شراء أي ألعاب مدببة، فقد تؤذي عينه أو فمه أثناء انشغالك.



معدات التنقل: بالطبع يجب عليك شراء عربة الخروج وحاملة الأطفال وحقائب الأمهات، ولكن عند قيامك بشراء عربة قومي باختيار العملي منها بعيداً عن الشكل والإبهار، كما أن بعض حاملات الأطفال قد تكون مزعجة في ارتدائها، لذلك عليك تجربتها أولاً، كذلك لن تحتاجي إلى عدة حقائب، فحقيبة واحدة مناسبة للوقت الحالي، ولكن اختاري الحجم الأكبر.

الجدير بالذكر، هناك العديد من مستلزمات حديثي الولادة يتم الاستغناء عنها بعد أسابيع قليلة من قدومهم؛ نظراً للتغير السريع الذي يحدث في بنية المولود في تلك الفترة، كما أن العديد من أقاربك سيقومون بإهدائك العديد من المستلزمات والملابس، لذلك لا تكثري من الشراء قبل التأكد التام من احتياجك.