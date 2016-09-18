علمت أنني حامل يوم عيد ميلاد زوجي

تؤكد الدراسات الخاصة بالشؤون الأسرية أن من أهم المناسبات التي يهتم بها الأزواج هي مناسبات أعياد الميلاد سواء أعياد ميلادهم أو أعياد ميلاد الأطفال، وذلك فلا يجب عليك كزوجة محبة لزوجها وحريصة على سعادة أسرتها أن تفوتي فرصة الاحتفال بعيد ميلاد زوجك، فماذا لو أراد القدر أن يسعدك وعلمت بحملك لأول مرة مع يوم عيد ميلاد زوجك؟

خبيرة الإتيكيت نيفين عثمان تقدم لك النصائح التالية لكي تعملي بها في الوقت الذي تمر بك مناسبتين سعيدتين كالتالي:

• ضعي على كعكة عيد ميلاد الزوج أشكالاً طفولية صغيرة أو شكلاً لرحم بداخله جنين، اجعليه على زاوية الكعكة لكي تتركي المجال لكتابة عبارات المحبة والتهنئة، هذه فكرة رائعة إذا كنت أنت أو زوجك تعملان في مجال الطب خاصة.

• ضعي كرسياً إضافياً صغيراً ومزركشاً والأفضل أن يبدو كرسياً ملكياً ومرتفعاً، واتركي فوقه علامة استفهام كبيرة لكي يشغل زوجك عقله ثم أخبريه أن عيد ميلاده القادم سيحتفل معكما ولي العهد.

• في حال اخترت دعوة أم زوجك فيجب أن توجهي لها الشكر على أنها أهدتك ابنها، وأعلني عن حملك أمامها وتمنيك أن تربي طفلك كما تربى والده، فهذه لفتة لن تنساها لك حماتك.

• اتركي له هدية صغيرة على طاولة الزينة الخاصة به وهو يستعد للخروج معك في حال الاحتفال بعيد ميلاده خارج البيت، سيفتحها وسيعرف أن طفلاً في الطريق وستزيد سعادته في ذلك اليوم.

• قدمي له هدية مغلفة وبداخلها نتائج التحليل التي تفيد بحملك أو الشريط الخاص بفحص الحمل والذي تحب أن تحتفظ به معظم الأمهات كذكرى الحمل الأول.

• دلليه بعبارات مثل "طفلي الكبير، صغيري، ماي بيبي" فكلها ستوحي له بأن حدثاً سعيداً في الطريق، وبأن الطفل القادم لن يسحب البساط من تحت قدميه.