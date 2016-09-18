روسيا تبني قاعدة عسكرية على بعد 86 كيلومترا من أمريكا

تستعد روسيا لبناء قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من الساحل الأمريكي بحلول عام 2018, حيث ستتواجد القوات الروسية في المناطق الساحلية لشبه جزيرة تشوكوتكا, التي تعد أقرب الأماكن من الولايات المتحدة الأمريكية على بعد 86 كيلومترا من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن هذه القاعدة بالنسبة لروسيا “ابتكار فريد من نوعه”.. مشيرة إلى أن القاعدة العسكرية الأمريكية “إلمندروف ريتشاردسون” التي تقع في ولاية ألاسكا هي الأقرب للأراضي الروسية وتضم قوات برية وجوية لضمان الدفاع عن أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية.

يشار إلى أن بناء مثل هذه القاعدة الروسية قد يتسبب في قلق أمريكا حيث أن تلك القاعدة يمكنها استهداف الأراضي الأمريكية في الاسكا بالاسلحة التقليدية.. حيث كانت تلك تعتبر ميزة لأمريكا فقط بوجود قاعدتها إلمندروف ريتشاردسون في ألاسكا.

أ ش أ