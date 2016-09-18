التربية والتعليم تحدد إجراءات استعدادات العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم (44) بتاريخ 17/9/2016، تضمن اتخاذ عدد الإجراءات، ومتابعة تنفيذها بكل دقة، استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وتضمن الكتاب الدورى الإجراءات الآتية:

أولاً : صيانة المدارس، والحفاظ عليها:

> 1. الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة بالمدارس، وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، وبدء الدراسة، وإعداد خطط المتابعة لزيارة جميع المدارس.

> 2. مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني: (الفصول الدراسية – الأفنية – الأثاث – المعامل – حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار – الطرقات – الملاعب – أدوات الإطفاء)، ومتابعة نظافة المدارس من الداخل؛ حتى تكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة.

ثانيًا: وصول الكتب الدراسية

> 1. الاطمئنان على وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، والمتابعة الدقيقة والشخصية من مديري المديريات والإدارات التعليمية التابعة، لضمان تسليمها ليد أبنائنا الطلاب، ووجودها معهم في أول يوم من أيام الدراسة.

> 2. تحميل الكتب التفاعلية الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية.

> 3. تنفيذ ما ورد بالكتابين الدوريين (13،12) الصادرين بتاريخ 23/3/2016 بشأن محاربة الاتجار غير المشروع في الكتب المدرسية.

ثالثًا: تنظيم العمل لبدء العام الدراسي

> 1. التأكيد على توزيع كافة المعلمين على المدارس، وعدم وجود عجز في أي تخصص بأية مدرسة.

> 2. التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2016/2017 في توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة الأقباط.

> 3. إعداد جداول الحصص المدرسية، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

> 4. إعداد جداول الإشراف اليومي والالتزام به، وبصفة خاصة في فترة: (بداية اليوم الدراسي – الفسحة – موعد انصراف الطلاب).

> 5. متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس.

> 6. عودة مسابقات أوائل الطلبة بجميع المدارس والمراحل التعليمية المختلفة.

رابعًا: سير الدراسة وخطط المتابعات

> 1. التأكيد على أهمية سير الدراسة وفق القواعد، والقرارات المنظمة لها.

> 2. غرس قيم المواطنة، وروح الانتماء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم المصري، والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم (34) الصادر بتاريخ 29/6/2016.

> 3. التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي؛ أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني؛ مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك.

> 4. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس، وعدم بقائها داخل مكاتبها؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وتنفيذ خطة توزيع المنهج.

> 5. مشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين مع إدارات المدارس في وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.

خامسًا : تعليمات أمنية، واشتراطات الصحة والسلامة

> 1. التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالمحافظات؛ لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الدراسة، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

> 2. متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.

> 3. التنبيه على جميع مديري المدارس بتوجيه الخدمات المعاونة بالمدرسة بمراعاة بعض الأمور قبل مغادرة المدرسة، مثل: غلق صنابير المياه والمفاتيح العمومية للكهرباء، وغلق الأبواب والشبابيك، وعدم تواجد أي طالب بعد اليوم الدراسي، وتقليم الأشجار والمساحات الخضراء، خوفًا من الحشرات والقوارض، مع قيام الإشراف اليومي بمتابعة تنفيذ ذلك.

> 4. التنبيه على مشرفي الأمن بالمدرسة بضرورة التأكد من هوية الزائرين، وعدم مغادرة المدرسة، إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

> 5. منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهما من دخول أي مبنى من المباني التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة، وكذلك الطلاب، وخاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

> 6. تفعيل دور أمين الكهرباء والمياه بجميع المديريات التعليمية.

> 7. إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.

سادسًا: تعليمات عامة

> 1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب لليوم الدراسي في جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق راحة الطلاب.

> 2. الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة بالقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، والإعلان عنها في مكان واضح بمدخل المدرسة.

> 3. تفعيل الكتاب الدوري رقم (41) بتاريخ 30/8/2016 بشأن تشكيل لجان لتحصيل الرسوم الدراسية.

تفعيل الكتاب الدوري رقم (39) بتاريخ 27/8/2016 بشأن حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

> 4. التنبيه على المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالالتزام بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، والالتزام بالزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.

> 5. العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، من حيث توفير الاحتياجات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية، والتى تمكنهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

> 6. تشجيع وتحفيز المتميزين من المعلمين والإداريين على مستوى المديريات التعليمية.

> 7. الإعلان لمديري المدارس عن اتجاه الوزارة لمراجعة أداء جميع المديرين من حيث: الانضباط وانتظام العمل، ونسب غياب الطلاب والمعلمين، وغير ذلك.

> 8. عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو حزبية)؛ حرصًا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس في الصراعات السياسية والحزبية.

> 9. حظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية أو الشعارات الدينية أو الشعارات الرياضية، ويتم إزالتها على الفور، وكتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والقيم، والأخلاق الحميدة.

> 10. متابعة التزام المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي، مع حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب؛ حتى يتم استصدار لائحة الانضباط الجديدة.

> 11. حسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

> 12. متابعة تنفيذ القرار الوزارى المنظم للمجموعات التقوية المدرسية رقم (53) الصادر بتاريخ 6/2/2016.

> 13. استمرار قيام مديرى المديريات التعليمية المعنية بالمتابعة الميدانية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى المحافظات التى تتواجد بها؛ للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال أبنائنا الطلاب.

> 14. اتخاذ اللازم نحو تفعيل: (مبادرة محافظة بلا دروس خصوصية) من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وآثارها السلبية على العملية التعليمية.

> 15. استمرار متابعة تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة بالقرائية، والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب، ورصد النتائج، واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات.

> 16. متابعة تنفيذ خطة التغذية المدرسية للعام الدراسى 2016/2017، والتأكد تمامًا من توافر الاشتراطات والمواصفات الصحية للوجبات قبل توزيعها على التلاميذ.

واختتم وزير التربية والتعليم الكتاب الدورى بالتنبيه على جميع المديريات بالالتزام بكافة التعليمات الواردة بالكتاب الدوري على كافة المستويات، وعلى المسئولين متابعة تنفيذ ذلك شخصيًّا، كل فيما يخصه.