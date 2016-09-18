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تأجيل محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع في القاهرة الجديدة لـ10 أكتوبر

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تأجيل محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع في القاهرة الجديدة لـ10 أكتوبر تأجيل محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع في القاهرة الجديدة لـ10 أكتوبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق – إداريًا – إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، في اتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، مستخدمًا سلاحه الأميري، وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات، حسبما أفاد مراسلنا.
> وكانت النيابة العامة، أحالت أمين الشرطة المتهم، إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري – بندقية آلية – اخترقت بعضها جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة، ويحيى خيري عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد.
> وذكر قرار الاتهام، أن المتهم أتلف عمدًا أموالًا منقولة لايمتلكها، تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله – والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري – وذلك بأن أطلق وابلًا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة، على نحو ترتب عليها وقوع أضرارًا مالية.

 

 

 

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