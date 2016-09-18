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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مع المحافظين الجدد

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مع المحافظين الجدد رئيس الوزراء يترأس اجتماع مع المحافظين الجدد

كتب : جمال نوفل

رئيس الوزراء ـ ارشيفية

ترأس  المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس المحافظين بحضور  محافظ بورسعيد و ستة من المحافظين الجدد، بعد أدائهم لليمين الدستوري الأسبوع الماضى.

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع  مجلس المحافظين، تجربة المحافظة، في مكافحة مراكز الدروس الخصوصية، وهى التجربة التى نالت استحسان القيادة السياسية، ومن المزمع تطبيقها على كافة أنحاء الجمهورية، بعد إعلان محافظة بورسعيد ” محافظة بلا دروس خصوصية”.

 وتناول الاجتماع ، عددًا من الملفات من بينها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وصيانة المدارس بالمحافظات وملف توفير السلع وضبط الأسعار وملف تطوير المستشفيات والخدمات الصحية، وملف المشروعات، التي يتم تنفيذها بالمحافظات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم مناقشة تقارير المحافظين المختلفة، حول المعوقات التي تواجه المشروعات بالمحافظات، بالإضافة إلي متابعة المشروعات التنموية والخدمية.

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