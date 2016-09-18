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تأييد براءة 52 متهمًا في التظاهر بـ«جمعة الأرض»

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تأييد براءة 52 متهمًا في التظاهر بـ«جمعة الأرض» تأييد براءة 52 متهمًا في التظاهر بـ«جمعة الأرض»

تظاهرات جمعة الأرض – أرشيفية

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، براءة 52 متهمًا في قضية التظاهر يوم 25 أبريل؛والمعروفة إعلاميًا بـ”جمعة الأرض”، ورفضت استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة، حسبما أفاد مراسلنا.

يُذكر أن قاضي المحكمة المستشار محمد سراج، قرر منع الصحفيين والمصورين من تغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت – في وقت سابق – ببراءة 28 متهمًا حضوريًا و24 غيابيًا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، عقب القبض عليهم في أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود مع ، ما أسفر عنها من ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

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