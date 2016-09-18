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محافظ المنيا يوجه بفتح طريق شلبي-المطار لربط قري غرب بالمدينة

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محافظ المنيا يوجه بفتح طريق شلبي-المطار لربط قري غرب بالمدينة محافظ المنيا يوجه بفتح طريق شلبي-المطار لربط قري غرب بالمدينة

عصام البديوي محافظ المنيا

وجه عصام البديوي محافظ المنيا بفتح طريق شلبي- المطار والذي يربط قري غرب المنيا بحي غرب المدينة والذي تم إغلاقه منذ سنوات، مما أدى إلى معاناة عدد كبير من أهالي تلك القرى.

وكان المحافظ قد تفقد الطريق، والتقي قائد قطاع الشهيد محمد جمال ابوحليقة – قطاع المنيا للأمن المركزي سابقا، وبحث معه إمكانية فتح الطريق للأهالي وخاصة إن العام الدراسي على الأبواب ويعد الطريق حيويا لطلاب المدارس والجامعة.

وأكد المحافظ انه سيتم عمل حاجز خرساني على بعد متر من سور قوات الأمن المركزي، وكلف المحافظ مديرية الطرق بالبدء في رفع كفاءة الطريق وإعادة رصفه تمهيدا لافتتاحه.

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