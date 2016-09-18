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ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بأسوان بعد وصول رحلات الشارتر الصيني

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ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بأسوان بعد وصول رحلات الشارتر الصيني ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بأسوان بعد وصول رحلات الشارتر الصيني

ارشيفية

قال عبد الهادي محمد علي، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بأسوان، إن نسبة الإشغالات السياحية بالمحافظة ارتفعت ووصلت إلى 15% تقريبًا، موضحًا أنها نسبة أفضل من الفترة الماضية خاصة مع بدء رحلات طيران الشارتر الصيني التي تأتى بالسائح الصينى إلى مطار أسوان الدولى مما يؤدى إلى تنشيط الحركة السياحية.

وأضاف أن من أكثر الجنسيات الموجودة بالمحافظة حاليًا الصينيين والألمان والأمريكان والإسبان، مشيرًا إلى أن من المتوقع زيادة نسبة الإشغالات في الفترة القادمة نظرًا لبدء وصول رحلات طيران الشارتر الألمانى إلى محافظة الأقصر، وأزدياد الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.

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