أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 45 حالة

Google+ Print
بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 45 حالة بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 45 حالة

الحجاج – أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ارتفاع عدد الوفيات فى صفوف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة إلى 45 حالة.

 

وقال اللواء ماهر، فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم، الأحد، أن المتوفين شملوا 17 حاجا من بعثة القرعة، و17 حاجا من بعثة السياحة، و4 حجاج من بعثة الجمعيات، إضافة إلى 7 حجاج من حجاج الفرادى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، أنه تم دفن جميع الحجاج المتوفين، بالأراضى المقدسة بعد استئذان أهليتهم فى .

 

وحول الحالة الصحية لحجاج البعثة الرسمية، أكد اللواء ماهر أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة، مشيرا إلى أن هناك 47 حاجا مازالوا محجوزين بالمستشفيات حتى الآن لتلقى العلاج اللازم، شملوا 23 حاجا من بعثة القرعة، و16 حاجا من بعثة السياحة، و6 حجاج من بعثة الجمعيات، وحاجين من الهيئات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى