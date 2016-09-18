بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 45 حالة

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ارتفاع عدد الوفيات فى صفوف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة إلى 45 حالة.

وقال اللواء ماهر، فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم، الأحد، أن المتوفين شملوا 17 حاجا من بعثة القرعة، و17 حاجا من بعثة السياحة، و4 حجاج من بعثة الجمعيات، إضافة إلى 7 حجاج من حجاج الفرادى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، أنه تم دفن جميع الحجاج المتوفين، بالأراضى المقدسة بعد استئذان أهليتهم فى مصر.

وحول الحالة الصحية لحجاج البعثة الرسمية، أكد اللواء ماهر أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة، مشيرا إلى أن هناك 47 حاجا مازالوا محجوزين بالمستشفيات السعودية حتى الآن لتلقى العلاج اللازم، شملوا 23 حاجا من بعثة القرعة، و16 حاجا من بعثة السياحة، و6 حجاج من بعثة الجمعيات، وحاجين من الهيئات.