تقرير في الجول - ماذا يفعل دي بوير في الدربيات

بعد بداية سيئة مع الفريق، تحسنت الأوضاع قليلا بفوز متأخر على حساب بيسكارا بفضل ماورو إيكاردي.

لقاء الليلة بين يوفنتوس وإنتر ميلان هو الدربي الأول للمدرب الهولندي فرانك دي بوير وذلك بعد توليه المسئولية الفنية لإنتر ميلان بداية الموسم الحالي خلفا للمدرب روبيرتو مانشيني الذي رحل بسبب خلافات مع الإدارة.

الهولندي الشاب لم تكن له تجارب تدريبية سابقة سوى مع أياكس الهولندي الذي بدأ مسيرته معه في 2011 وحتى رحيله نهاية الموسم الماضي.

وفي هولندا الغريم التقليدي والمنافس لأياكس هو أيندهوفن وفي مباريات الدربي الهولندي ظهر دي بوير مدربا في 12 مناسبة خلال الخمسة مواسم السابقة.

وحقق أياكس بقيادة دي بوير الفوز في 6 دربيات من تلك المواجهات مقابل الخسارة في 4 لقاءات بينما التعادل كان حاضرا في مباراتين.

المواجهة الأولى والدربي الاول في مسيرة دي بوير كان في فبراير 2011 في الجولة الـ 25 من الدوري الهولندي على ملعب إيندهوفن وأنتهى بالتعادل 0-0 بينما التعادل الثاني كان في الدربي الذي تلاه ولكن بنتيجة 2-2.

وعلى ملعب أياكس ظهر دي بوير مدربا للفريق في 5 دربيات حقق الفوز في 3 منهم وخسر أخر مواجهتين على ملعبه أمام الغريم التقليدي.

بينما على ملعب فيليبس الخاص بأيندهوفن ففي سبع مواجهات تعادل في إثنتين وفاز في ثلاثة بينما خسر مواجهتين.

أياكس سجل 20 هدف مع دي بوير في الدوري بينما شباك الفريق استقبلت 19 هدفا خلال تلك المواجهات.