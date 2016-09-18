التشكيل – عمر جابر أساسيا مع بازل ضد زوج بالدوري

دفع أورس فيشر مدرب بازل بعمر جابر اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف النادي السويسري كأساسي ضد زوج 94 بالدوري.

وشارك عمر جابر حتى الآن مع بازل في الدوري بأربعة مباريات صنع خلالها هدفا.

كما لعب عمر مباراة وحيدة مع بازل في كأس سويسرا، وشارك الدولي المصري في مركز الظهير الأيسر، لكن في مباراة الأحد يلعب كظهير أيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيرمانو فايلاتي

الدفاع: عمر جابر – دانييل هيو – إيراي كومارت – بلاس ريفيروس

الوسط: سيري داي – أليكساندر فرانسون – محمد اليونسي - جيان بول بويتيوس – كيفن بوا

الهجوم: أندراز سبورار