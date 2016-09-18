الأموال العامة تضبط ممرض ومدرس وحارس تقاضوا رشاوى من مواطنين بزعم توظيفهم

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 متهمين لقيامهم بطلب رشوة من آخرين مقابل توظيفهم على خلاف الحقيقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام.

تلقى ضباط الإدارة فرع منطقة القناة وسيناء بلاغا من "حمد لله .س.ع " سائق ومقيم السويس و2 آخرين، ضد "محمد .م.ع " لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تعيينهم بإحدى شركات البترول بالقاهرة، زاعما مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الشركة، إلا أنه لم يف بالتزامه ورفض رد المبالغ المالية إليهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، كما أكدت قيام "محمد .م.ع" 45 سنة ممرض مقيم بالإسماعيلية، بالحصول منهم على 150 ألف جنيه.

كما تلقى رجال الإدارة فرع شرق ووسط الدلتا، بلاغا من "إبراهيم .ج.م" 28 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، و5 آخرين، جميعهم مقيمين بالغربية، ضد "محمد. ق" لقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية جملتها 30 ألف جنيه بزعم تعيينهم بمستشفى طنطا الجامعى، إلا أنه لم يف بالتزامه ورفض رد المبالغ المالية إليهم.

وكشفت تحريات ضـباط الفرع، صحة البلاغ وقيام "محمد .ق.ع" 53 سنة حارس أمن ومقيم بالغربية، السابق اتهامه فى قضية "استغلال نفوذ" المحررة بمعرفة مباحث الأموال العامة، بالنصب والاحتيال على الشاكين والحصول منهم على مبلغ 30 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم.

وتلقى فرع الإدارة بشرق ووسط الدلتا بلاغا من "سناء .ع.ع" سنة 57 ربة منزل مقيمة بالغربية ضد "عادل .ح" لقيامه بالحصول منها على مبلغ 3 آلاف جنيه بزعم تعيين ابنتها مدرسة.

وأكت تحريات ضـباط الفرع صحة البلاغ، وقيام "عادل .ح.ا" 56 سنة سكرتير مدرسة ومقيم الغربية، بارتكابه الواقعة والحصول من الشاكية على المبلغ مقابل استغلال نفوذه المزعوم على النحو الوارد بالبلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط الثلاثة متهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.