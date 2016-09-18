مسلحون يقتلون ربة منزل داخل أتوبيس رحلات بطريق "القطامية-العين السخنة"

أطلق مسلحون من عرب القطامية النار على سيارة رحلات كانت تقل أسرة على طريق القطامية -العين السخنة، ما أدى لمقتل ربة منزل، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء سير سيارة رحلات كانت تقل أسرة من العين السخنة للقاهرة عقب انتهاء إجازة العيد، وأثناء سير السيارة بطريق القطامية أطلق مسلحون النار على السيارة واخترقتها، واستقرت رصاصة فى رأس أحد أفراد الأسرة "ربة منزل" أودت بحياتها، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين من العرب الذين يسكنون المنطقة الجبلية.

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثمان المجنى عليها، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة السيارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.