الخارجية الإيرانية:طهران لم تتلق أى رسائل من أمريكا حول الأزمة اليمنية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمى أن إیران لم تتلق أية رسائل من جانب الولایات المتحدة حول الأزمة الیمنیة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مرکز الدبلوماسیة العامة والإعلام بوزارة الخارجیة الإیرانیة إشارته إلى أن قاسمى نفی صحة النبأ الذى تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن استلام رسالة من أمریكا حول الأزمة فى الیمن.

وشدد قاسمى على أن وزارة الخارجیة الإیرانیة لم تتلق أية رسالة بشأن الحوار مع الأطراف الأخری حول الأزمة الیمنیة، وأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.