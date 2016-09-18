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وزير الحج السعودى يعلن الاستعداد لموسم العمرة المقبل

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وزير الحج السعودى يعلن الاستعداد لموسم العمرة المقبل وزير الحج السعودى يعلن الاستعداد لموسم العمرة المقبل

>جدة (أ ش أ)

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بدء الاستعداد لموسم العمرة المقبل 1438هـ، وبدء التخطيط لموسم الحج القادم، موضحا أن العمل لم يتوقف مع انتهاء موسم حج هذا العام الذى تكلل بالنجاح المتميز الذى حصد استحسان القادمين للحج من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الجهود المتكاملة من مختلف الجهات العاملة فى منظومة الحج.

ونقلت وكالة الأنباء عن وزير الحج والعمرة قوله عقب رعايته للحفل السنوى لرؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف ندوة الحج الكبرى والفائزين بجائزة الوزارة للأعمال الإعلامية: أن منهجية الوزارة تعتمد تعزيز الإيجابيات وتحويل السلبيات حال رصدها إلى فرص وإيجابيات، وبحث وضع الخطط للعام القادم والتوجيه بالعمل الجاد لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق معدلات أداء قياسية وتوظيف القدرات والطاقات البشرية والمادية والتقنية تلبية لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزوار أداء نسكهم على أكمل وجه.

وأبدى وزير الحج والعمرة فخره واعتزازه بما وجده من الوزراء من الدول العربية والإسلامية عبر كلماتهم الصادقة التى أكدوا من خلالها أن جهود المملكة العربية السعودية مستمرة لخدمة ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم وبلدانهم القادمين منها.

وثمن وزير الحج والعمرة، دور الإعلاميين وما يقدمونه من واجب وطنى فى إبراز مجهودات المملكة فى الحج وما تقدمه من إمكانات لا حصر لها عبر أفضل الأعمال المهنية المتنوعة فى سبيل تعزيز منظومة الحج وإبراز العناية بقاصدى بيت الله الحرام من الحجاج ليؤدوا فريضتهم فى يسر وسهولة.


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مصر 365

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