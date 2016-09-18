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مساعد وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممى دعم مصر للجيش الوطنى الليبى

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مساعد وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممى دعم مصر للجيش الوطنى الليبى مساعد وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممى دعم مصر للجيش الوطنى الليبى

>كتب - أحمد جمعة

استقبل السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، حيث ناقشا تطورات الأوضاع فى ليبيا، وتبادلا الرؤى حول سبل المضى قدماً لإنجاح العملية السياسية.

 

وأعرب المبعوث الأممي خلال اللقاء عن سعادته بالتواصل مع المسئولين المصريين المعنيين بملف ليبيا، مؤكداً على الأهمية التي يعلقها على التشاور مع .

 

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية تطلع مصر لاستقرار الأوضاع في ليبيا الشقيقة في ضوء الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية أن تحظى أى حكومة وفاق وطني بتصديق مجلس النواب، كما أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش الليبى في الحفاظ على استقرار وثروات البلاد.

 

 وناقش الجانبان أهم التحديات التى قد تواجه ليبيا فى الفترة القادمة على الصعيد السياسى والأمنى والاقتصادى، والرؤى المطروحة من أجل تنسيق الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبى، واتفقا على حتمية الحل السياسى، وكذا بذل الجهود لإعادة الوحدة بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء حالة السيولة الأمنية إلى تستغلها الجماعات الإرهابية. وفى ختام اللقاء، اتفق مساعد وزير الخارجية والمبعوث الأممى إلى ليبيا على استمرار التشاور بشكل منتظم بين مصر والبعثة الأممية بما يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.


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