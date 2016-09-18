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وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2017

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وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2017 وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2017

 

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الأحد اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى .

وتتضمن الاتفاقية تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون “اتفاقية إطارية للشراكة”، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج ، الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبدالفتاح ، وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.

أ ش أ

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