وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2017

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الأحد اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وتتضمن الاتفاقية تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون “اتفاقية إطارية للشراكة”، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة، الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.

أ ش أ