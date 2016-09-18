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كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة تستضيف المتحدث العسكري

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كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة تستضيف المتحدث العسكري كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة تستضيف المتحدث العسكري


> استضافت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة في لقاء مفتوح مع دارسي الكلية من ضباط الشرطة المدنية، وبحضور اللواء  محمد الطويل مدير الكلية وعدد كبير من الضباط الدارسين من معهدي القادة والتدريب لضباط الشرطة، والذين يتم تأهيلهم للحصول على ( فرقة الإدارة العليا لرتبة اللواء – فرقة القيادات الأمنية لرتبة العميد – فرقة الكوادر الأمنية لرتبة العقيد – فرقة القيادات الوسطى والقيادات الأولى – فرقة الشئون المالية والإدارية – فرقة إعداد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية ).
> و بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فى سبيل تحقيق الأمن والإستقرار للشعب المصرى العظيم.
> وتناول اللقاء ( دور الإعلام العسكرى فى مجابهة حروب الجيل الرابع وحرب المعلومات – تكامل العلاقة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن – حسن الخلق بمفهومه الشامل وأثره فى الإرتقاء بمستوى عناصر الكفاءة القتالية ودوره فى صنع الظهير الشعبى للجيش والشرطة – أهم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية التى تواجه الأمن القومى المصرى ).
> وأثنى اللواء محمد الطويل مدير الكلية على التعاون الوثيق بين القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن، وأكد على دعم السيد وزير الداخلية للمنظومة التدريبية باعتبارها الركيزة الأساسية للتطوير ورفع مستوى الأداء وتنمية الموارد البشرية اعتماداً على الأسلوب العلمى فى تطوير المناهج والبرامج للفرق والدورات التدريبية المنعقدة بجميع معاهد ومراكز تدريب وزارة الداخلية .

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