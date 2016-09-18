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جوارديولا: لا يتفوق على دي بروين سوى ميسي الاستثنائي

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جوارديولا: لا يتفوق على دي بروين سوى ميسي الاستثنائي جوارديولا: لا يتفوق على دي بروين سوى ميسي الاستثنائي

يرى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن كيفين دي بروين من ضمن أفضل اللاعبين الذين دربهم، موضحا أنه يأتي في ترتيب اللاعبين بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة الاستثنائي حسب وصفه.

وشارك دي بروين خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرين.

ميسي ودي بروين

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لجوارديولا عن تصنيف دي بروين بين اللاعبين الكبار الذين دربهم أجاب "إنه أحدهم".

وتابع "حينما نتحدث عن ميسي فهو استثنائي قد يجلس على طاولة منفردا، ولا أحد مسموح له بالجلوس معه، لكن في الطاولة المجاورة له سيجلس كيفين".

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد الفوز في الجولات الخمس التي خاضها.

الأفضل في الدوري

وعن إمكانية أن يكون دي بروين الأفضل في الدوري الإنجليزي قال:"أعتقد أن دي بروين لاعب من نوع خاص ورائع، إنه يفعل كل شيء، من دون الكرة هو أول من يحارب، ومع الكرة هو دائما جاهز لتسلمها، إنه يرى كل شيء على الإطلاق".

وتابع "في كل مرة يتخذ دي بروين القرار الصحيح، لهذا السبب هو لاعب من نوع أخر".

واستطرد "نحن محظوظون لأن لدينا لاعبا مثله وآمل أن بإمكانه الاستمتاع بلعب كرة القدم معنا".

وأردف "لا أعلم إن كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالطبع إنه أحد أفضل اللاعبين ولا شك في ذلك، لكن لكي تكون الأفضل فهذا يعتمد على ما ستفوز به".

واستكمل "إن كنت قادرا على الفوز بالألقاب، فستكون هناك فرصة لكي تصبح الأفضل، ربما أنا مخطئ".

وأضاف "أعتقد أنه قد يفضل الجوائز الفردية، كل اللاعبين يحبون ذلك، لكنني أعتقد أنه سعيد لما قدمه وأدائه مثلما فعل ضد بورنموث".

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