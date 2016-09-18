التشكيل - راشفورد وسمالينج أساسيان مع مانشستر.. وفالنسيا يتواجد رغم الشكوك

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة واتفورد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

المدرب البرتغالي دفع بالثنائي ماركوس راشفورد وكريس سمالينج في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في المباراة لأول مرة في الدوري هذا الموسم.

ومن جهة أخرى تواجد أنطونيو فالنسيا الظهير الأيمن في تشكيل الفريق الأساسي رغم ما أثير حوله في الأونة الأخيرة.

وكانت بعض الحملات الجماهيرية لمانشستر يونايتد قد طالبت بإبعاد اللاعب عن التشكيل الأساسي بعد تورطه في فضيحة أخلاقية عقب نهاية دربي مانشستر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: دافيد دي خيا

الدفا: لوك شو - إيريك بايي - كريس سمالينج - أنطونيو فالنسيا

الوسط: بول بوجبا - مروان فيلايني - ماركوس راشفورد - واين روني - أنطوني مارسيال

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش