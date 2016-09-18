بنتيكي: رحلت عن ليفربول بإرادتي.. ولم أندم قط على الانضمام لنادي كبير مثله

قال كريستيان بنتيكي مهاجم كريستال بالاس إنه لم يندم قط على الانضمام إلى ليفربول مشيرا إلى أنه تشرف بتمثيل النادي سابقا، وأوضح أنه لم يؤدي بالشكل المطلوب لهذا رحل.

وكان بنتيكي قد انتقل إلى كريستال بالاس قادما من ليفربول بمبلغ 31.2 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرح بنتيكي لشبكة "سكاي سبورتس":"لقد كان شرفا لي أن ألعب لليفربول، إنه فريق كبير وله تاريخ".

وأضاف "لم أؤدي أو ألعب بالطريقة التي أردتها، لقد كان قراري أن أنضم له ولم أندم عليه قط".

واستطرد "لم تكن لدي أي فرصة لكي ألعب، وعلمت أن تلك كرة القدم، لهذا السبب لم أغضب من أي حد هناك".

وتابع "الإحباط كان من نفسي ففي وقت قصير كان علي اللاعب ولم أفعلها مثلما أردت، براندن رودجرز مدرب ليفربول السابق فعل كل شيء لكي أنضم للفريق، وبعد ذلك أصبت ولم أساعده، أردت تقديم الكثير".

وشارك بنتيكي حتى الآن مع كريستال بالاس في 3 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها

هدفا.