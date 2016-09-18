مباشر في إنجلترا - واتفورد (1) مانشستر يونايتد (1) راشفورد يعدل النتيجة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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جوزيه مورينيو أشرك الثنائي كريس سمالينج وماركوس رائفورد في التشكيل الأساسي. (تعرف على التشكيل من هنا)

بداية المباراة

د. 12 دي خيا يخرج بشكل خاطئ للكرة، فتسطق من يده وتصل لإيجالو الذي يسدد خارج المرمى الخالي من حارسه.

د. 15 عرضية من يانمات يقابلها تروي ديني برأسية، لكن دي خيا يخرجها ببراعة.

د. 22 تصويبة قووووية من بوب بوجبا تصطدم بالقائم العلوي

د. 34 جوووووووووووووووووول كابوي يتقدم بالهدف الأول لواتفورد.

د. 40 مارسيال يغادر الملعب مصابا ومورينيو يدفع بأشلي يونج

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 62 جوووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يعدل النتيجة ويحرز هدف التعادل