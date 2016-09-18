تقرير – مانشستر يونايتد سيجدد عقد راشفورد

يستعد مانشستر يونايتد لعرض عقد جديد على مهاجمه ماركوس راشفورد الدولي الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميرور" فإن الشياطين الحمر يسعون لجعل راشفورد يتقاضى أجرا مرتفعا ليصبح المراهق صاحب الأجر الأكبر في أوروبا، بجانب ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد عقد النجم الإنجليزي الشاب حتى صيف 2020، لكن الشياطين الحمر يسعون لمدة الفترة لعام أو عامين إضافيين.

وشارك راشفورد خلال الموسم الجاري في 4 مباريات مع يونايتد في كل المسابقات سجل خلالها هدفا.

كما لعب مع منتخب إنجلترا في 3 مباريات دولية سجل خلالها هدفا.