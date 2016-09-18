التشكيل – رمضان صبحي لن يظهر مع ستوك سيتي أمام كريستال بالاس

استبعد مارك هيوز مدرب ستوك سيتي لاعبه رمضان صبحي من مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ودفع هيوز بجو ألين وجلين ويلان وماركو أرناتوفيتش وجونثان والترز وبويان كركيتش في خط وسط ستوك لمواجهة الفريق اللندني.

ويواجه ستوك نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثا عن الفوز الأول بالبطولة.

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من 4 مباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شاي جيفن

الدفاع: جلين جونسون – برونو مارتينس إيندي – ريان شاوكروس – جيوف كاميرون

الوسط: جو ألين – جلين ويلان – ماركو أرناتوفيتش – جونثان والتزر – بويان كركيتش

الهجوم: ويلفريد بوني