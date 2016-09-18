أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل – رمضان صبحي لن يظهر مع ستوك سيتي أمام كريستال بالاس

Google+ Print
التشكيل – رمضان صبحي لن يظهر مع ستوك سيتي أمام كريستال بالاس التشكيل – رمضان صبحي لن يظهر مع ستوك سيتي أمام كريستال بالاس

استبعد مارك هيوز مدرب ستوك سيتي لاعبه رمضان صبحي من مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ودفع هيوز بجو ألين وجلين ويلان وماركو أرناتوفيتش وجونثان والترز وبويان كركيتش في خط وسط ستوك لمواجهة الفريق اللندني.

ويواجه ستوك نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثا عن الفوز الأول بالبطولة.

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من 4 مباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شاي جيفن

الدفاع: جلين جونسون – برونو مارتينس إيندي – ريان شاوكروس – جيوف كاميرون

الوسط: جو ألين – جلين ويلان – ماركو أرناتوفيتش – جونثان والتزر – بويان كركيتش

الهجوم: ويلفريد بوني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع