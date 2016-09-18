الانتهاء من تنفيذ 90 % من مشروع تمكين الشباب بالوادي الجديد

أعلن هاشم عبد الرؤف، منسق عام مبادرة “مستقبلنا في أيدينا بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من 90 % من المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي بعنوان “مستقبلنا في أيدينا” بهدف تمكين الشباب لخوض تجربة انتخابات المحليات.

وقال أن المشروع يتم تنفيذه من خلال جمعيتي المستقبل للمعاقين حركيًا بالخارجة وتنمية المجتمع ببلاط بهدف تدريب 930 شاب وفتاه على مستوى المحافظة،على أن تقوم جمعية المستقبل بتدريب 465 شاب وفتاة بمركزي الخارجة وباريس وتقوم جمعية تنمية المجتمع المحلى بتدريب 465 شاب وفتاة بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وأضاف ،أن جمعية المستقبل نفذت 14 ورشة من إجمالي 18 ورشة، وانتهت جمعية المجتمع المحلى من تنفيذ 15 ورشة، على أن ينتهي المشروع بالكامل بداية شهر أكتوبر المقبل.