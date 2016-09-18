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ضبط 5.5 طن سكر بحوزة تاجرين بقنا

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ضبط 5.5 طن سكر بحوزة تاجرين بقنا ضبط 5.5 طن سكر بحوزة تاجرين بقنا

ارشيفية

تمكنت وحدة مباحث بقنا، من ضبط تاجرين بحوزتهما 5.5 طن سكر يقومان بتخزينهما وبيعهما بأسعار مرتفعة بمركز قوص.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مديرأمن قنا إخطارًا بضبط كميات كبيرة من السكر، داخل مخزنين بمركز قوص بقنا.

كشفت تحريات العميد أيمن فتحى، مديرالمباحث الجنائية، ورود معلومات بقيام كلًا من ” مصطفي ع،” 36 سنة صاحب مركز تعبئة، و ” مصطفي، م. م” 65 سنة صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية، بتخزين كميات كبيرة من السكر بهدف رفع سعرها، وبيعها بالسوق السوداء، وبتقنين الإجراءات تم مداهمة المخزنين و ضبط 5.5 طن سكر وعبوات ناقصة الوزن، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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