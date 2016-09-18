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مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وزارة الخارجية – أرشيفية

استقبل السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا، وتبادلا الرؤى حول سُبل المضي قدمًا لإنجاح العملية السياسية.

وأعرب المبعوث الأممي – خلال اللقاء – عن سعادته بالتواصل مع المسئولين المصريين المعنيين بملف ليبيا، مؤكدًا الأهمية التي يعلقها على التشاور مع .

وأكد مساعد وزير الخارجية – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد – تطلع مصر لاستقرار الأوضاع في ليبيا الشقيقة في ضوء الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية أن تحظى أي حكومة وفاق وطني بتصديق مجلس النواب، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش الليبي في الحفاظ على استقرار وثروات البلاد.

وناقش الجانبان أهم التحديات التي تواجه ليبيا في الفترة المقبلة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، والرؤى المطروحة من أجل تنسيق الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي، واتفقا على حتمية الحل السياسي، وكذا بذل الجهود لإعادة الوحدة بين أبناء الشعب الليبي، وإنهاء حالة السيولة الأمنية إلى تستغلها الجماعات الإرهابية.

واتفق مساعد وزير الخارجية والمبعوث الأممي إلى ليبيا – في ختام اللقاء – على استمرار التشاور بشكل منتظم بين مصر والبعثة الأممية بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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